Gasperini gela Pioli: lo soffiano al Milan

Il Milan continua a lavorare per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con l’ultimo tassello: c’è anche l’Atalanta sulle sue tracce

Novità importanti in casa Milan con gli ultimi giorni di calciomercato davvero frenetici. La società rossonera è al lavoro per concludere l’ultimo acquisto a centrocampo: Stefano Pioli sarebbe così entusiasta della campagna acquisti coprendo ogni posizione di campo con giocatori dalle caratteristiche differenti per variare a partita in corso anche l’ideologia.

Così il Milan vorrebbe chiudere in tempi brevi per il centrocampista belga, Aster Vranckx, classe 2002 protagonista con la maglia del Wolfsburg. Come svelato dall’edizione di Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento dell’Atalanta con Gasperini pronto a beffare il suo collega rossonero, Stefano Pioli, contento dei nuovi acquisti fin qui.

Sarà una stagione ricca di impegni almeno fino a novembre prima dello stop per il Mondiale. Si giocherà ogni tre giorni e, quindi, il segreto resta quello di avere una rosa più lunga possibile per cercare di cambiare spesso gli effettivi. In questo modo si potrà affrontare ogni problema senza alcun tipo di preoccupazione.

Milan, Vranckx il colpo ad effetto per Pioli

Il Milan vorrebbe così chiudere l’affare con il club tedesco: Stefano Pioli avrebbe così completato ogni reparto della sua rosa riuscendo a fare scelte accurate anche in vista della prossima Champions League. L’Atalanta non demorde cercando di completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini con idee innovative dopo qualche addio eccellente. Vranckx sarebbe il profilo ideale per rinforzare il centrocampo rossonero a disposizione di Stefano Pioli. Per acquistarlo fin da subito serviva un’offerta a titolo definitivo con il Milan pronto ad accontentare il Wolfsburg.