Saluta la Serie A, c’è l’accordo: “Prestito secco”

Il futuro del gioiello è stato ormai definito: addio alla Serie A, è già stato trovato l’accordo per il prestito

Sono ore caldissime per il calciomercato estivo che chiuderà ufficialmente i battenti tra tre giorni. Oltre alla chiacchieratissima e controvera operazione Osimhen-Cristiano Ronaldo, con il portoghese che potrebbe fare ritorno in Italia e vestire la casacca del Napoli, i fari delle big italiane sono puntati anche su altri nomi.

Uno di questi, a lungo accostato a Juventus e Inter, sembra ormai destinato a sfumare. Anche Maurizio Sarri, dopo il bell’inizio della sua Lazio, sperava in un affondo: nulla da fare, il suo futuro non sarà nel calcio italiano.

Non solo Sarri: anche Inter e Juve ko

Il giornalista di ‘SkySportNews’ Dharmesh Sheth, su Twitter, ha rivelato quella che sembra un’operazione in via di definizione e che lascerà a mani vuote alcune grandi del nostro calcio. Al centro del discorso Callum Hodson-Odoi, di proprietà del Chelsea e pronto a sbarcare in Bundesliga: “Il Bayer Leverkusen ha l’accordo per il prestito di Callum Hodson-Odoi. L’affare rischiava di saltare: il Leverkusen voleva un’opzione mentre il Chelsea il prestito secco”.



Il giornalista rivela, poi, come si è concluso l’affare: “L’agente di Hudson-Odoi, il fratello Bradley, è riuscito a convincere il Leverkusen e la trattativa di concluderà alle condizioni del Chelsea“. Prestito senza alcuna opzione di riscatto, dunque, per l’attaccante inglese classe 2000 che era stato accostato con forza a Inter e Juventus, oltre alla Lazio di Maurizio Sarri.

Il suo futuro sarà lontano dalla Serie A, dunque: il Bayer Leverkusen ad un passo da Hudson-Odoi.