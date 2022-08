No a 50 milioni per Milinkovic: una condizione per la firma

Non si placano le voci sul futuro del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic, che piace sempre alla Juventus: firma ad una condizione

Milinkovic-Savic è sempre molto chiacchierato sul calciomercato. Il centrocampista della Lazio ogni estate sembra che possa lasciare i biancocelesti per trasferirsi in un top club. Ma fino ad ora questo scenario non si è mai concretizzato e anche in questa campagna acquisti il Sergente pare ormai destinato a rimanere dov’è.

Sappiamo che la Juventus continua ad apprezzare il profilo del classe ’95 e non è detto che in futuro il matrimonia in questione non possa concretizzarsi. ‘La Vecchia Signora’, nelle scorse settimane, non era interessata – al pari del Manchester United – a sforare il tetto dei 50 milioni di euro per il calciatore. Stando a quanto riferisce il ‘Messaggero’, il patron Lotito avrebbe bloccato sul nascere eventuali offerte al ribasso, nonostante i capitolini abbiano speso molto in entrata e Milinkovic abbia un contratto in scadenza giugno 2024.

Calciomercato Juventus, Milinkovic rinnova solo con la clausola

Non è tutto, perché la Lazio vorrebbe prolungare l’accordo del Sergente. A breve la società dovrebbe avanzare una vera e propria offerta, con l’intenzione di fare del serbo il giocatore più pagato in rosa (oltre 4 milioni netti all’anno). Venerdì sera i capitolini avrebbero intravisto uno spiraglio per la fumata bianca, ma Milinkovic-Savic sarebbe intenzionato a mettere netto su bianco solo in presenza di una clausola rescissoria, il cui valore economico andrà nel caso stabilito.