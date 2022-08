Tutto deciso: l’entourage parla chiaro con la Juve

La decisione del calciatore, ricalcata dalla sua entourage, mette ordine nei piani della Juventus e fuga i dubbi di mercato

Sistemate le questioni in attacco e in difesa, alla Juventus non resta che concludere anche le ultime operazioni pendenti in uscita a centrocampo. Oltre i soliti nomi noti Rabiot ed Arthur sopra tutti, ultimamente ha fatto parlare di sé anche Denis Zakaria.

Il centrocampista tuttofare non ha compiuto neppure un anno dalla sua venuta in bianconero che sarebbe stato inserito tra i potenziali partenti per fare cassa. Una scelta che la Juventus reputerebbe necessaria per il bene superiore della società, nel rispetto della sua salute finanziaria, ma forse non pienamente condivisa dal tecnico Allegri che invece continua ad utilizzarlo con regolarità. Le potenzialità del calciatore, del resto, sono piuttosto alte.

Calciomercato, Zakaria fuori dal mercato: vuole solo bianconero

Da parte sua e della sua entourage che ha fatto da tramite con la dirigenza bianconera, l’intenzione è comunque molto chiara: Zakaria non intende assolutamente lasciare il suo club attuale. È approdato a Torino lo scorso gennaio con degli obiettivi specifici ed ha voglia di mettersi in gioco, di dare il suo contributo alla causa. Cancelli del mercato chiusi, dunque, almeno per lui.