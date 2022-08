Udogie ribalta il Monza: l’Udinese espugna l’U-Power Stadium

Terza sconfitta consecutiva per il Monza di Giovanni Stroppa, che si arrende di fronte all’Udinese: Udogie firma la rimonta dei bianconeri

Prosegue la brutta partenza del Monza in campionato. La squadra guidata da Giovanni Stroppa non riesce a risollevarsi dopo la roboante sconfitta al Maradona contro il Napoli e alza bandiera bianca anche in favore dell’Udinese targato Andrea Sottil.

A conquistare i tre punti alla fine è proprio la truppa bianconera, che stende i brianzoli in rimonta. Eppure Petagna e compagni avevano cominciato col piglio giusto quest’oggi, portandosi in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie alla rete firmata da Andrea Colpani. Carlos Augusto conduce la sfera all’interno dell’area di rigore e serve Caprari: quest’ultimo fornisce l’assist al centrocampista biancorosso che non lascia scampo a Silvestri.

Serie A, Monza-Udinese 1-2: marcatori e classifica

Passano appena quattro minuti, però, e gli ospiti agguantano il pareggio a firma Beto. Grande giocata di Becao, che si rende protagonista di un uno-due con Lovric e spedisce il pallone al centro dove si trova Beto. Dopodiché la punta, di prima intenzione, buca Di Gregorio. I friulani, poi, completano la rimonta nella ripresa, al minuto 77, con la marcatura decisiva di Destiny Udogie. Tante cose da rivedere per Stroppa e il suo Monza, che delude ancora sotto gli occhi del presidente Berlusconi all’U-Power Stadium.

Monza-Udinese 1-2: 32′ Colpani (M), 36′ Beto (U), 77′ Udogie (U)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 6, Inter 6, Roma 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Udinese* 4, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Empoli 1, Salernitana 1, Sampdoria 1, Hellas Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

*Una partita in più