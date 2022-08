Milan, occasione inaspettata dalla Francia: è in uscita

Il Milan potrebbe sfruttare una ghiotta occasione di calciomercato last minute dalla Francia

Il Milan ha cominciato il nuovo campionato con una vittoria e un pareggio, mettendo in campo anche i nuovi arrivati, da De Ketelaere a Origi ma sa che deve ancora intervenire con altri rinforzi.

Il mercato del Milan, però, è ancora incompleto: i campioni d’Italia stanno sondando il terreno per un difensore centrale e un centrocampista che colmi la partenza di Kessié. In questi ultimi giorni di calciomercato estivo Paolo Maldini cercherà di portare a termine più operazioni, tra cui Chalobah del Chelsea e Onana del Bordeaux, due trattative che ancora non hanno trovato lo sbocco decisivo per sbloccarsi. I rossoneri, però, si guardano sempre intorno e una ghiotta occasione di mercato da cogliere potrebbe arrivare dalla Francia, in particolare dal Nizza.

Milan, occasione dal Nizza: Stengs può andar via

Il Nizza nell’estate del 2021 ha ingaggiato Calvin Stengs, ala destra olandese classe ’98, investendo 15 milioni di euro per prelevarlo dall’AZ Alkmaar. L’anno scorso in Ligue 1, però, ha realizzato appena un gol, deludendo le aspettative del club. Come riportato da Sebastien Denis, il Nizza sta valutando l’ipotesi di liberarsi di Stengs, che ha un contratto fino al 2026 col club francese. Diverse squadre lo hanno messo nel mirino, uno su tutti il PSV Eindhoven che lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze. Il Milan è sempre attento ai giovani e potrebbe valutare l’opzione, a una cifra non spropositata, in questi ultimi giorni di calciomercato.