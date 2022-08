Irruzione improvvisa: addio Inter, se ne va in Premier

L’Inter deve fare i conti con l’inserimento del club di Premier League: per i nerazzurri difficile controbattere

In campo questa sera contro la Lazio, l’Inter non perde di vista il mercato. I nerazzurri negli ultimi giorni di trattative hanno due priorità: resistere ad eventuali assalti ai big e regalare un difensore ad Inzaghi che possa rimpiazzare Andrea Ranocchia come quarto centrale.

Una doppia missione che Marotta e Ausilio vogliono portare a termine in maniera positiva ed è per questo che sono al lavoro. Se in uscita Psg e Chelsea, rispettivamente per Skriniar e Dumfries, sembrano fare meno paura, in entrata le cose non sono per niente agevoli. Acerbi è in attesa di una risposta, ma la società continua a lavorare su Manuel Akanji, 23 anni, centrale in scadenza di contratto nel 2023 con il Borussia Dortmund.

Per età e contratto, lo svizzero rappresenta un profilo molto gradito alla società nerazzurra – che segue anche Chalobah – ma dall’Inghilterra arriva la notizia che può rappresentare un ostacolo importante.

Calciomercato Inter, irruzione Leicester su Akanji

Il Leicester, stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, ha fatto irruzione su Manuel Akanji. Gli inglesi sono in trattativa per portarlo in Premier League e non avrebbero problemi a soddisfare le pretese del Borussia Dortmund a livello economico.

Attualmente diciannovesimo in classifica, proprio la competitività della squadra potrebbe insinuare un dubbio nel calciatore che, invece, non avrebbe problemi ad accettare la corte interista. Ad ogni modo si tratta: ultimi giorni utili e già dopo questa sera l’Inter prenderà la decisione sul nuovo difensore.