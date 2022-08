Luis Alberto e Pedro fanno volare la Lazio: Inter, che tonfo

Terminato il primo big match della terza giornata di Serie A: la Lazio di Sarri stende Inzaghi e la sua Inter grazie a Luis Alberto e Pedro

Alla terza giornata del campionato di Serie A arriva la prima sconfitta per Simone Inzaghi e la sua Inter. Ed è un ko che pesa abbastanza, anche se siamo soltanto all’inizio dei giochi. Il tecnico piacentino, come accaduto lo scorso anno, non è riuscito ad avere la meglio sul suo importante passato. La Lazio targata Maurizio Sarri si prende i tre punti con una prestazione convincente nel complesso, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico.

Sono stati proprio i biancocelesti a sbloccare il big match, portandosi in vantaggio al 40esimo del primo tempo grazie alla rete firmata da Felipe Anderson. Nella ripresa passano poco più di cinque minuti e Lautaro Martinez agguanta il pareggio, rimettendo la contesa in equilibrio. I biancocelesti, però, non si fanno intimorire.

Serie A, Lazio-Inter 3-1: marcatori e classifica

La truppa capitolina continua a spingere trovando nuovamente il vantaggio con una perla dal limite dell’area di Luis Alberto, subentrato al posto di Matias Vecino. C’è tempo, poi, anche per il tris: all’86esimo Pedro iscrive il proprio alla lista dei marcatori, chiudendo la gara. Brutta prova dell’Inter in trasferta, per Simone Inzaghi ci sarà da riflettere ampiamente.

Lazio-Inter 3-1: 40′ Felipe Anderson (L), 51′ Lautaro Martinez (I), 75′ Luis Alberto (L), 86′ Pedro (L)

CLASSIFICA Serie A: Lazio* 7, Napoli 6, Roma 6, Inter* 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Torino 4, Udinese* 4, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Empoli 1, Salernitana 1, Sampdoria 1, Hellas Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

*Una partita in più