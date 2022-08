Allegri tenta lo scambio con l’esubero: affare internazionale

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Carlos Soler, stella del Valencia di Gattuso in scadenza di contratto nel 2023

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di domani, sfiderà la Roma di Josè Mourinho in occasione della terza giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri arrivano al big match dell’Allianz Stadium da un pareggio ricco di polemiche in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo. Dopo la prima vittoria interna con il Sassuolo infatti, la Vecchia Signora ha riscontrato diversi problemi nella gara del Ferraris, soprattutto nella costruzione del gioco, apparsa macchinosa e difficoltosa per il gioco degli attaccanti, in particolare per i movimenti di Dusan Vlahovic, protagonista in negativo della partita. In quest’ottica, la Juventus, in sede di calciomercato, continua a cercare centrocampisti che possano dare una svolta dal punto di vista del gioco e della costruzione. Uno di questi potrebbe rispondere al nome di Carlos Soler, stella del Valencia di Gennaro Gattuso. Il giocatore spagnolo, in gol nella prima di campionato su calcio di rigore contro il Girona, ormai è un punto fermo dei pipistrelli, ma ci sono alcune questioni che potrebbero stravolgere il suo futuro.

Calciomercato Juventus, tentativo a sorpresa per Soler

La situazione attuale in casa Valencia è complicata con la società che potrebbe essere costretta a vendere ancora i migliori prodotti del suo roster e Soler è uno di questi. Inoltre, lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e ciò obbligherebbe la società iberica a vendere, magari in questi ultimi giorni di trasferimenti, onde evitare di perdere il giocatore a zero al termine di questa stagione. La Juventus nel frattempo riflette su questa possibilità e prova a mettere sul piatto il profilo di Arthur. Il brasiliano piace molto al Valencia, ma il suo recente rendimento e l’ingaggio altissimo bloccano la squadra spagnola nell’ottica di uno scambio.