Accordo raggiunto per la firma: esultano anche Inter e Milan

Una importante operazione di mercato sarebbe vicina ad una conclusione positiva, raggiunto l’accordo per la firma: Inter e Milan esultano

Prosegue la caccia al difensore. Sia il Milan che l’Inter vorrebbero aggiungere al reparto arretrato una pedina prima della fine del calciomercato. I rossoneri devono fare affidamento per ora sul giovane e inesperto Gabbia come quarto, mentre la ‘Beneamata’ presenta proprio una casella scoperta nella retroguardia.

“Ci manca quest’ultimo tassello per chiudere la rosa che affronterà la stagione“, ha dichiarato l’AD Marotta ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre partita della gara contro la Lazio. Il dirigente nerazzurro ha confermato pubblicamente le voci circolate nelle scorse ore: “Corsa a tre tra Acerbi, Akanji e Chalobah? Sicuramente sì, per adesso“. Il giovane centrale inglese di proprietà del Chelsea – valutato sui 15-20 milioni – piace non poco ad entrambe le cugine milanesi, le quali potrebbero presto tentare l’affondo per assicurarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Inter e Milan, colpo Chalobah: accordo tra Chelsea e Leicester per Fofana

L’operazione in questione è legata indirettamente all’affare Fofana tra i ‘Blues’ e il Leicester City. Le ‘Foxes’ hanno rifiutato diverse offerte avanzate dai londinesi, ma ora sembra che la trattativa si sia definitivamente sbloccata. Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore francese.

A breve, dunque, potrebbero avvenire visite mediche e firma sul nuovo contratto. Con questo acquisto di peso per la difesa – estremamente oneroso -, il Chelsea potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto (a condizioni abbastanza favorevoli) per la cessione di Chalobah. Milan e Inter si preparano a vivere ore bollenti.