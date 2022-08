Twente-Fiorentina 0-0: Viola in Conference, Terraciano decisivo

La Fiorentina conquista l’accesso ai gironi di Conference League

Alla Fiorentina di Vincenzo Italiano basta lo 0-0 in Olanda contro il Twente per accedere ai gironi di Conference League.

Una partita difficile per la Viola che soffre ma stringe i denti anche in inferiorità numerica nel finale e, forte del 2-1 dell’andata, conquista in Olanda l’accesso ai giorni di Conference. Il Twente parte forte e complica la vita alla Viola, creando diverse occasioni da gol. La prima la salva sulla linea Cabral, la successiva Igor in scivolata.

La Fiorentina in Conference: Terraciano decisivo

Nel secondo tempo la partita diventa sempre più intensa, anche sugli spalti, e al 79′ l’arbitro è costretto a interrompere il gioco per diversi minuti a causa di diversi scontri tra tifosi. Nel finale Igor commette una grave ingenuità e viene espulso per doppia ammonizione dopo aver perso tempo. La Fiorentina stringe i denti in inferiorità numerica ma alla fine serve il miracolo di Terraciano che compie una parata decisiva sul colpo di testa di Brenet. La Fiorentina trionfa in Olanda nonostante il pareggio e accede ai gironi di Conference League.