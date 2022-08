Indizio e colpaccio: Maldini ci prova allo scadere

Il calciomercato del Milan è tutt’altro che finito: Maldini e Massara preparano il botto finale, per la gioia di Pioli

Il Milan vuole tornare a vincere. La sfida di Bergamo è ormai alle spalle ed i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi, se non vogliono perdere il treno scudetto. Sabato sera, a San Siro, arriva il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic ma nel frattempo le attenzioni dei vertici del club di via Aldo Rossi sono orientate altrove.

In particolar modo al calciomercato estivo, che vede ancora alcune lacune nella rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. E la sorpresa tanto richiesta dai tifosi campioni d’Italia potrebbe arrivare allo scadere, dalla Premier League.

Milan show: la stella arriva dalla Premier

Il giornalista del Telegraaf Mike Verweij su Twitter ha riportato le ultime novità di mercato che riguardano uno dei sogni che il Milan, ormai da diversi mesi, insegue con costanza. Si tratta di Hakim Ziyech, esterno e all’occorrenza trequartista che non rientra più nei piani di Thomas Tuchel al Chelsea. “Consultazione e Ziyech si allontana dall’Ajax“. Un messaggio chiaro quello del noto giornalista che ha, dunque, allontanato il talentuoso marocchino dal ritorno nel club lasciato per 40 milioni nel luglio 2020. Ed il Milan, in tal senso, può esserne solo felice. Paolo Maldini non ha mai nascosto la sua ammirazione per Ziyech, considerato un perfetto tassello da consegnare a Pioli per completare l’attacco dei campioni d’Italia.

Con il passare dei giorni, quindi, i rossoneri potrebbero tornare a parlarne con la società londinese, desiderosa di ‘liberarsi’ di Ziyech. Magari in prestito, questa la speranza della dirigenza di via Aldo Rossi. Ma intanto la pista olandese con il suggestivo ritorno all’Ajax sembra raffreddarsi, forse definitivamente.

E gli assi nella manica del direttore tecnico del ‘Diavolo’ possono portare ad un’accelerata dell’ultimo minuto, spingendo sulla volontà del Chelsea di puntare su altri profili e quella del calciatore di voler giocare con maggiore continuità nella stagione appena cominciata.