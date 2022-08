La Roma lo prende dalla Juve: Mourinho spiazza tutti

Il calciomercato della Roma è tutt’altro che chiuso: asse con la Juventus, decisione a sorpresa di Mourinho

Saranno giorni bollenti in casa Roma. Sia per il calcio giocato, visto che tra due giorni i giallorossi scenderanno in campo per il big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un banco di prova importante, dopo le vittorie di misura su Salernitana prima e Cremonese poi.

Adesso, però, i fari del club capitolino sono quasi tutti puntati sul calciomercato e su quelle operazioni che da qui, alla chiusura della sessione estiva, potrebbero prendere corpo e concretizzarsi. Mancano sette giorni al termine ultimo utile a regalare allo ‘Special One’ nuovi rinforzi di un certo peso.

Juve-Roma, niente colpo: c’è il no

Ed in tal senso, il gravissimo infortunio occorso a Wijnaldum necessiterà dell’arrivo di un altro grande centrocampista. Spunta l’asse con la Juventus ma la decisione di Josè Mourinho e Tiago Pinto spiazza un po’ tutti. Secondo quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it’, la Roma avrebbe ormai tracciato una via per quelli che saranno i prossimi colpi da regalare all’allenatore portoghese. Mourinho, come il ds Tiago Pinto, vuole calciatori determinati e motivati, come Belotti e Wijnaldum. Pronti a scegliere la Roma, senza se e senza ma.

Ed è per questo che la possibilità che Denis Zakaria si trasferisca da Torino nella Capitale, sponda giallorossa, è naufragata prima ancora di consolidarsi. Il doppio rifiuto incassato dal club per mano del giocatore svizzero (prima la preferenza per la Premier League, per poi restare in Germania, poi il sì alla Juventus) non hanno lasciato spazio a dubbi sulla volontà della Roma di puntare su altri giocatori in quella posizione del campo.

La palla passerà adesso a Tiago Pinto e allo stesso Mourinho, per portare a casa un degno sostituto dello sfortunato Wijnaldum: la pista che porta al centrocampista svizzero pare destinata a sfumare definitivamente per la squadra giallorossa.