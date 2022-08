Il destino è segnato: ‘assist’ UFFICIALE all’Inter

Ore di riflessione in casa Inter, che deve aggiungere un tassello alla retroguardia di Simone Inzaghi: ‘assist’ ufficiale al club nerazzurro

Quale sarà il nuovo difensore dell’Inter? La risposta a questa domanda si avvicina sempre di più, ma bisogna ancora attendere. La società meneghina concentrerà tutte le proprie forze sul tema in questione durante il rush finale di calciomercato, considerando anche che uscite di peso – a meno di sorprese – non dovrebbero avvenire. Ieri è andato in scena un significativo incontro tra i dirigenti della ‘Beneamata’ e il noto procuratore Federico Pastorello.

Sappiamo che l’agente cura gli interessi, tra gli altri, di Francesco Acerbi, uno serio candidato ad occupare la casella rimasta scoperta nella retroguardia nerazzurri. Mister Inzaghi lo conosce bene avendolo allenato alla Lazio. Inoltre, i biancocelesti – come confermato dallo stesso Pastorello – hanno aperto al prestito del centrale ex Sassuolo, di conseguenza tale opzione alletta particolarmente. Non è, però, l’unico nome sul tavolo: i lombardi vogliono prendersi ulteriore tempo per ponderare la miglior decisione possibile, aspettando segnali incoraggianti per quanto concerne le piste Akanji-Chalobah. In tal senso, va registrato un potenziale intreccio in ambito di trattative che potrebbe permettere all’Inter di arrivare abbastanza agevolmente al talento classe ’99 di proprietà del Chelsea.

Calciomercato Inter, intreccio Chalobah-Fofana: arriva l’annuncio ufficiale

In particolare, i ‘Blues’ stanno continuando a spingere per assicurarsi le prestazioni di Wesley Fofana. Il tecnico del Leicester City, Brendan Rodgers, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle scorse ore, a ‘Talk Sport’, in merito alla situazione del calciatore francese ex Saint-Etienne: “Fofana vuole chiaramente andare via – ha dichiarato Rodgers -, c’è bisogno di trovare l’accordo tra i club. Penso che una volta che ciò accadrà, tutto si risolverà“.

Parole che non lasciano a molte interpretazioni. Nel caso il Chelsea dovesse mettere a segno anche questo colpo (decisamente esoso), potrebbe convincersi a cedere Chalobah alle condizioni dettate dall’Inter o giù di lì. La vicenda, dunque, andrà tenuta d’occhio nei prossimi giorni. Ci attende un rush finale infuocato.