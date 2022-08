Belotti-Roma, si sblocca l’affare: firma a un passo

Andrea Belotti sta per diventare finalmente un nuovo giocatore della Roma targata Josè Mourinho: si sblocca l’affare, firma molto vicina

Il Gallo è pronto a cantare. La Roma, colpita pesantemente dalla malasorte negli ultimi giorni con gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, si appresta finalmente ad abbracciare Andrea Belotti. Un rinforzo tanto voluto da mister Josè Mourinho, che ha dimostrato ampiamente in questo prime due uscite di campionato di non voler puntare su Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Proprio il giovane talento ghanese è in procinto di lasciare il club giallorosso e proseguire la propria carriera lontano dalla Capitale. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, sarebbe in chiusura la trattativa con la Cremonese per il trasferimento del classe 2003. Si tratta di un’operazione da 6 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni legati ai bonus e il 10% della futura rivendita. Al calciatore un ingaggio da 600mila euro netti all’anno. La cessione in questione (a titolo definitivo) permette a Belotti di vestire i colori giallorossi.

Calciomercato Roma, Felix-Cremonese in chiusura: Belotti a un passo

L’affare, dunque, si è sbloccato, dopo diverse settimane di attesa. La punta presentava anche altre pretendenti ed era finito pure in orbita Juventus (sempre più convinta dell’acquisto di Milik), ma nella mente di Belotti c’è stata sempre e solo la Roma. Secondo il noto emittente satellitare, nei prossimi minuti si definirà l’accordo economico con l’enturage dell’ex Torino, con l’agente che dovrebbe essere già a Trigoria. La firma è davvero a un passo, a pochi giorni dalla super sfida contro l’acerrima nemica Juve.