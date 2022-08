Accordo totale, Milan e Roma restano a mani vuote

Milan e Roma dicono addio alla suggestione in difesa: accordo totale del big col nuovo club

Il Milan è focalizzato sul mercato dei difensori e in questi ultimi dieci giorni di mercato si dedicherà alla chiusura di un centrale per completare il reparto.

Sono diversi i difensori che sta sondando il Milan: da Tanganga a N’Dicka ma anche Eric Bailly, finito anche nel mirino della Roma. I rossoneri hanno provato a corteggiare il centrale del Manchester United ma alla fine hanno perso il treno e adesso il tempo stringe. Bailly non approderà in Serie A come si pensava fino a qualche giorno fa. L’ivoriano ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in Ligue 1, beffando Milan e Roma.

Addio Milan e Roma, Bailly va al Marsiglia

Roma e Milan dicono addio alla suggestione Bailly. Il difensore del Manchester United ha raggiunto l’accordo per il trasferimento all’Olympique Marsiglia. La conferma arriva da ‘Sky Sport UK’: Bailly si trasferisce in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una beffa per le big di Serie A, in particolare per i rossoneri che ora potrebbero virare totalmente su Tanganga del Tottenham.