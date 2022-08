Resta e si libera a zero: Paratici serve la beffa alla Juve

Il braccio di ferro tra club e giocatore potrebbe portare ad uno scenario inatteso: il dirigente può beffare Juve e Milan

Una delle telenovele dell’estate – lungi tra l’altro dal potersi definire conclusa – è quella che ha riguardato un giocatore del Real Madrid uscito ormai dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Il contratto in scadenza nel 2023 – che la scoietà non intende rinnovare- alimenta le voci sull’addio del talento, già nel mirino di Juve, Milan e Tottenham Hotspur.

Messo alla porta direttamente dal club merengue – che avrebbe in qualche modo ‘gentilmente’ invitato l’allenatore di Reggiolo a non schierarlo più – l’esterno spagnolo è protagonista di un vero e proprio braccio di ferro con Florentino Perez. Lui vorrebbe restare, ma la società ha altre idee. Il presidentissimo ha da tempo aperto alla cessione del calciatore, per il quale però non arrivano offerte congrue al suo valore, pari a circa 30 milioni. Lo stesso giocatore avrebbe finora rifiutato tutte le proposte presentate al suo agente. In pentola però bollono delle importanti novità.

Asensio resta e si libera a ‘zero’: Paratici in agguato

Stante questa situazione di stallo, non è affato inverosimile pensare che Marco Asensio possa restare al Real fino al prossimo giugno. Liberandosi poi a parametro zero e proponendosi al miglior offerente. Questo scenario potrebbe sì favorire bianconeri e rossoneri in ottica ‘risparmio del costo del cartellino’, ma attirerebbe pesantemente il già presente e citato interesse del Tottenham. Le cui sonanti sterline potrebbero far presa sull’entoruage del calciatore tra qualche mese.

Ingaggiare una sorta di asta a chi offre di più allo spagnolo non è certo tra i programmi di Juve e Milan, che oltrettuto sognavano Asensio in questa finestra di mercato. E che così vedrebbero però sfumare l’obiettivo anche per il prossimo anno.