Niente addio per ‘colpa’ di Kante: la Juve è avvisata

La Juventus ha bisogno di completare la rosa sul calciomercato, ma deve rinunciare a un obiettivo: niente cessione, intreccio con Kante

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice. Senza voler chiaramente trarre conclusioni troppo affrettate, ma la prova di ieri della Juventus contro il Sassuolo è stata indubbiamente convincente. I bianconeri sono stati in grado di sfruttare cinicamente le occasioni generate, grazie al prezioso contributo di Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, col bomber serbo autore di una doppietta.

L’unica nota dolente della serata è rappresentata dall’infortunio dell’argentino ex Paris Saint Germain, il quale nella ripresa ha accusato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Ottima la prestazione, poi, del nuovo arrivato Gleison Bremer, praticamente priva di errori. È entrato bene nei meccanismi anche Filip Kostic, che di sicuro darà una grande mano sulla fascia sinistra nel corso della stagione. Insomma, c’è soddisfazione per quanto visto sul campo nella prima gara ufficiale della nuova annata, anche se ovviamente bisognerà attendere per emettere un giudizio più approfondito. Tra l’altro, ‘La Vecchia Signora’ necessita di sistemare la rosa sul calciomercato, con operazione si entrata che in uscita. La priorità, al momento, è regalare a Massimiliano Allegri un attaccante da utilizzare sia al posto di Vlahovic che insieme alla punta classe 2000.

Calciomercato Juventus, Jorginho resta al Chelsea: intreccio con Kante

In tal senso, prosegue la trattativa per portare alla corte del tecnico livornese Memphis Depay del Barcellona, individuato come il profilo ideale per ciò che serve alla Juventus. Sistemata questa pratica, la dirigenza bianconera concentrerà le proprie forze sul centrocampista, il cui arrivo è strettamente legato al passaggio di Rabiot al Manchester United.

Sappiamo che l’obiettivo principale per la mediana è Leandro Paredes, ma rimane pure il nome di Jorginho nella lista dei desideri de ‘La Vecchia Signora’. Il club di Exor, però, ora si vede costretto a rinunciare definitivamente al regista italo-brasiliano. N’Golo Kante dovrà restare lontano dai campi per almeno un mese a causa di un infortunio, di conseguenza il Chelsea ha pensato bene di togliere l’ex Napoli dal mercato, nonostante il contratto in scadenza giugno 2023 e un rinnovo tutt’altro che scontato.