Juventus, Di Maria subito KO: l’esito UFFICIALE degli esami

Subito i primi guai muscolari per Angel Di Maria alla Juventus: arriva l’esito ufficiale degli esami effettuati.

Esordio con gol per Angel Di Maria con la maglia della Juventus. Proprio l’argentino ha sbloccato ieri sera il match contro il Sassuolo, per poi servire anche l’assist per il gol di Dusan Vlahovic. Le brutte notizie per Allegri sono arrivate dopo un’ora di gioco, quando ‘El Fideo’ è dovuto uscire per problemi muscolari.

Oggi l’argentino si è sottoposto agli esami del caso ed è arrivato il comunicato sull’entità dell’infortunio. Il comunicato della Juventus recita: “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Dunque l’argentino sarà costretto a saltare il match contro la Sampdoria e probabilmente anche quello con la Roma e con lo Spezia. Inizio di stagione positivo per il rendimento ma certamente sfortunato per Di Maria che rischia di restare ai box per un po’.