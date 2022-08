Serie A, i risultati dei posticipi: Mourinho ringrazia il gregario, lo Spezia Nzola

Due vittorie di misura nei due posticipi serali della domenica in Serie A: Cristante e Nzola regalano le vittorie a Roma e Spezia

La Roma di José Mourinho non fallisce l’appuntamento con la vittoria espugnando l’Arechi di Salerno con un gol di uno dei protagonisti meno attesi. È infatti Bryan Cristante, e non Dybala – che ha colptio un clamoroso palo nel primo tempo – non Zaniolo, comunque autore di una grande prestazione, e non Tammy Abraham a mettere il proprio nome tra i marcatori.

La formazione giallorossa ha controllato abbastanza agevolmente il match dopo la rete dell’ex Atalanta, arrivata al 33′ del primo tempo. Diverse anzi, le occasioni per il raddoppio. Nell’altra gara, quella del ‘Picco’ di La Spezia, i bianconeri ottengono un’importante vittoria contro una diretta rivale per la salvezza grazie alla zampata di Nzola al 36′ della prima frazione.

Serie A, i tabellini di Salernitana-Roma 0-1 e Spezia-Empoli 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (9′ st Ribery), Coulibaly (28′ st Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (17′ st Sambia); Bonazzoli, Botheim (17′ st Valencia)

A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola.

Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (44′ st El Shaarawy), Zaniolo (34′ st Wijnaldum); Abraham (24′ st Matic)

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Zalewski, Afena-Gyan, Tripi, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 33′ pt Cristante

NOTE: Ammoniti: Coulibaly, Gyomber, Kastanos (S); Smalling, Matic (R). Recupero: 0′ pt, 4′ st

Spezia (3-5-2): Dragowski, Caldara, Kiwior, Nikolaou, Gyasi (30’ st Strelec), Agudelo (46′ st Ellertson), Bourabia (46′ st Sala), Bastoni, Reca (30’ st Holm), Verde (15’ st Ekdal), Nzola

Allenatore: Gotti

Empoli: (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Henderson (8’ st Cambiaghi), Marin, Bandinelli (43’ st Fazzini), Bajrami, Destro (27’ st Satriano), Lammers

Allentore: Zanetti

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 36’ Nzola

Ammoniti: Gyasi, Reca (S), Henderson (E)