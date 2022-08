Theo Hernandez e Lautaro insieme: l’affare che lascia senza fiato

Un top club starebbe pensando di intervenire pesantemente sul calciomercato e guarda in casa Milan e Inter: Theo hernandez più Lautaro

Finalmente è ripartita la Serie A. In questa lunga attesa, durata diverse settimane, il calciomercato ci ha tenuto compagnia , con diverse novità importanti sul doppio fronte entrate/uscite. Ieri, sul prato verde di San Siro, è avvenuto il debutto di Charles De Ketelaere nel massimo campionato italiano.

I tifosi hanno potuto intravedere le doti fuori dal comune del talento belga, partito dalla panchina. Come sottolineato da Pioli, servirà il tempo necessario per l’ambientamento, ma le premesse sono buone senza dubbio. Si è subito imposto, invece, Romelu Lukaku, il quale ha portato in vantaggio l’Inter dopo appena due minuti dall’inizio del match in trasferta contro il Lecce. Stando alle parole di Inzaghi, non ci saranno cessioni significative da qui al termine della finestra di trasferimenti e lo stesso discorso vale ovviamente per il Milan. Resta vivo, però, l’interesse dei top club europei verso gli elementi di punta delle rose delle compagini cugine. Tra queste c’è anche il Barcellona guidato da Xavi.

Calciomercato Milan e Inter, Theo Hernandez più Lautaro: no al Barcellona

Il tecnico spagnolo è rimasto deluso dal pareggio interno col Rayo Vallecano, di conseguenza starebbe valutando l’inserimento di nuovi acquisti di peso. In particolare, Xavi desidererebbe mettere a segno la doppietta da urlo Theo Hernandez-Lautaro Martinez (valutazioni rispettivamente sui 70 e 80 milioni di euro) per risollevare il morale, anche nelle prossime sessioni di mercato. Risposta negativa: Inter e Milan non intendono prendere in considerazione questo scenario. Non ci sono i margini neanche per imbastire le trattative.