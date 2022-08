Alleanza Juve-Simeone: lo scambio che accontenta tutti

Nelle prossime settimane, in ambito di calciomercato, potrebbe concretizzarsi un’alleanza tra la Juventus e Simeone: scambio di prestiti

Ore infuocate in casaJuventus. ‘La Vecchia Signora’ debutterà in Serie A il giorno di ferragosto contro il Sassuolo, con quello che sarà il primo monday night della stagione. Sappiamo, però, la concentrazione è elevata anche in ambito di calciomercato, poiché i bianconeri devono realizzare ancora degli interventi per potenziare la rosa targata Massimiliano Allegri.

Chiusa la pratica Kostic (con la conseguente partenza di Luca Pellegrini direzione Eintracht Francoforte), la dirigenza torinese potrebbe a breve aggioungere una pedina al reparto offensivo. Stiamo parlando del vice Vlahovic, in particolare Memphis Depay. Il Barcellona, come noto, vuole cedere già nella sessione di trasferimenti in corso l’olandese, che non rientra più nei piani di Xavi. Il club di Exor ha aumentato l’offerta d’ingaggio al giocatore e spera di giungere a breve alla fumata bianca. Per caratteristiche l’ex Lione è senza dubbio il profilo ideale, dato che potrebbe agire pure da seconda punta insieme al bomber serbo. Il tecnico livornese, inoltre, aspetta un rinforzo a centrocampo. Affinché si concretizzi l’operazione in entrata, è necessario l’addio di uno tra Arthur e Rabiot (quest’ultimo in trattativa col Manchester United e più vicino ad abbandonare la nave).

Calciomercato Juventus, scambio con Simeone: Arthur nell’affare

Proprio il brasiliano potrebbe diventare protagonista di uno scambio di prestiti da qui alla fine di agosto. Non sarebbe da escludere, infatti, una specie di alleanza tra la Juventus e l’Atletico Madrid per quanto riguarda la mediana. Nell’ipotetico affare ci sarebbe anche il cartellino di Saul, il quale non gode della fiducia del ‘Cholo’ Simeone. Agli spagnoli servirebbe un centrocampista centrale, mentre i bianconeri sono a caccia di un jolly/interno di centrocampo.

In più, l’ingaggio delle due pedine, fuori dai rispettivi progetti, è simile (sui 5-6 milioni netti all’anno). Il contratto di Arthur è in scadenza giugno 2025, un anno dopo quello di Saul. Se l’operazione dovesse divenire realtà, eventualmente la prossima estate si deciderebbe con calma se riscattarli. Pista da tenere d’occhio.