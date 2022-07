Il Milan è in pole: intrigo di fuoco con Ronaldo e Zaniolo

Il Milan continua a lavorare sodo sul calciomercato e sarebbe in vantaggio per l’acquisto di una calciatore: intrigo con Ronaldo e Zaniolo

Stefano Pioli attende rinforzi. Come sappiamo, il calciomercato del Milan è iniziato in ritardo a causa delle problematiche riguardanti i rinnovi di Maldini e Massara. Una quantità rilevante di terreno persa, che i due dirigenti rossoneri stanno cercando di recuperare accelerando il più possibile. È questa la volontà del club di Via Aldo Rossi, a cominciare da Charles De Ketelaere.

Al momento, il gioiellino belga rappresenta la priorità in ottica acquisti. Il ‘Diavolo’ ha incontrato ieri la dirigenza del Club Brugge ed è pronto a mettere in atto uno sforzo significativo dal punto di vista economico per portare il classe 2001 a Milanello. Difatti, i lombardi pare siano arrivati a toccare la quota dei 31-32 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta sui 35. Le parti sono vicine e, al contempo, la fumata bianca. Ma, ovviamente, non finisce qui: la società meneghina ha in mente ulteriori operazioni per potenziare la rosa attualmente a disposizione. In attesa di capire come evolverà la vicenda Renato Sanches (che sembra convinto a sposare il progetto del Paris Saint Germain), il direttore tecnico riflette anche sul reparto offensivo, nonostante l’approdo di Origi e il fresco rinnovo di Ibrahimovic.

Calciomercato, Milan favorito per Depay: intreccio con Ronaldo e Zaniolo

In particolare, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il club di Via Aldo Rossi continua ad osservare da vicino la situazione legata al futuro di Memphis Depay. E c’è di più: i rossoneri, ad oggi, sarebbe in pole per l’attaccante olandese del Barcellona. Il classe ’94, sempre secondo il portale spagnolo, è anche nel radar di Manchester United e Tottenham, ma i ‘Red Devils’ devono prima cedere Cristiano Ronaldo, mentre i londinesi preferirebbero regalare Nicolò Zaniolo ad Antonio Conte.

Dunque, il Milan si troverebbe in una posizione di vantaggio rispetto alle potenziali concorrenti. Il costo dell’operazione ammonterebbe a circa 15 milioni di euro, con Depay che presenta un contratto in scadenza giugno 2023. I blaugrana, dal canto loro, non intendono puntare sull’ex Lione e sperando di venderlo questa estate ricavando una somma consistente. Starà al Milan decidere se tentare l’affondo oppure concentrarsi su altre piste.