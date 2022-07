Icardi alla Juventus: decisione definitiva

I bianconeri hanno le idee chiare sulla propria posizione in merito all’accostamento di mercato su Icardi

Mauro Icardi ha calcato ancora una volta i terreni di gioco della Ligue 1 con la maglia del PSG per inerzia. Il suo ruolo negli schemi di Pochettino non è poi cambiato così tanto dal momento del suo arrivo in Francia un paio di anni fa, quando doveva spartirsi la titolarità con Cavani ed è sempre stato un po’ marginale. Oggi, nell’era Mbappé, è tutto più complicato.

L’occasione per ben figurare in campionato (24 presenze) l’ha avuta, ma 4 reti sono troppo poche rispetto a rendimento di qualche stagione fa con la maglia dell’Inter. E proprio oggi si è trovato a ripercorrere un pezzo della sua storia con la maglia nerazzurra, passando con la sua auto di fronte allo stadio ‘San Siro’ dove è stato per anni un simbolo dei tifosi. Il suo nome torna prepotente sull’altare del calciomercato ed in molti attendono un suo ritorno in Italia, ma non per sposare i colori nerazzurri. A quello ci penseranno Lukaku e Lautaro.

Calciomercato, la risposta della Juve su Icardi

Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile trasferimento di Icardi dal PSG alla Juventus, club da sempre vicino alle gesta del centravanti argentino. L’idea, probabilmente, sarebbe quella di aiutare Vlahovic nella gestione del reparto avanzato. Eppure, stando ad un commento di Momblano, il club bianconero si è pronunciato negativamente. Non c’è alcun interesse concreto.

Perentorio no della #Juventus al nome di Mauro #Icardi. — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 1, 2022

Il centravanti resta invece un sogno per i tifosi del Monza, speranzosi che possa sposare il progetto di Berlusconi ed un giorno segnare proprio contro la sua ex squadra milanese.