Via al mercato del Milan: subito colpo ‘Galactico’

Inizia concretamente il nuovo mercato del Milan e spunta un nuovo obiettivo a centrocampo

Il Milan ha finalmente annunciato il tanto atteso rinnovo di Paolo Maldini e Ricky Massara fino al 2024. La loro firma dà il via alle mosse di mercato dei rossoneri.

Paolo Maldini nella serata di ieri ha rilasciato delle dichiarazioni molto chiare sul futuro del club ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Adesso programmiamo un futuro vincente, siamo un pò indietro sul mercato ma recupereremo”. Infatti il Milan ha cominciato a stringere il cerchio sugli obiettivi che ormai da settimane vi stiamo raccontando. Spunta, però, un nuovo nome per il centrocampo, viste le complicazioni nella trattativa per Renato Sanches. Come riportato da ‘Goal Spagna’, il nuovo obiettivo dei rossoneri è Dani Ceballos.

Il Milan punta Dani Ceballos

Ceballos ha vissuto anni altalenanti, non avendo mai avuto la piena fiducia del Real Madrid. Nel biennio in prestito all’Arsenal ha trovato una discreta continuità ma con i blancos è stato sempre relegato in panchina. Appena 18 presenze nell’ultima stagione tra campionato e coppe e nessun gol realizzato. Il classe ’96 ha ancora un anno di contratto col Real ma con l’arrivo di Tchouameni, lo spazio per lui si è ulteriormente ridotto. Florentino Perez vuole cederlo per incassare un gruzzoletto da poter reinvestire.

Dalla Spagna danno per certo il suo addio al Real Madrid ma il centrocampista non sarebbe poi così convinto di approdare in Italia. Il Milan intende provarci, cercando di offrire un contratto allettante a Ceballos per convincerlo a sposare la causa rossonera.