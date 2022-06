Ci risiamo, la vecchia idea torna a piacere al Milan

Ritorno di fiamma per il centrocampista spagnolo di proprietà del Real Madrid, il Milan lo segue da tantissimo tempo

Ci sono volte in cui trapelano nomi interessanti che durano soltanto pochi attimi, altre volte in cui questi fanno giri immensi e poi ritornano a far parlare di sé. Quest’ultimo è il caso di uno dei centrocampisti maggiormente seguiti dal Milan nel corso degli ultimi anni, per il quale non si è mai riusciti a trovare l’intesa.

Oggi questo problema persiste, ma la strada per Dani Ceballos sembra essere un pizzico in discesa rispetto al passato. Il venticinquenne spagnolo di proprietà del Real Madrid preferirebbe restare in ‘camiseta blanca’ per l’ultimo anno di contratto, in scadenza a giugno 2023. Soltanto in seguito vorrebbe aprire dapprima al dialogo con il tecnico Carlo Ancelotti ed poi valutare alternative per il futuro.

Ceballos, persiste la distanza tra Milan e Real

A patto che non arrivino le giuste offerte nel mentre. La dirigenza madrilena ha infatti fissato il pezzo del cartellino intorno ai 15-20 milioni di euro, dando la possibilità ad altre realtà di fare due conti in tasca. Il calciatore è ben consapevole di essere nel mirino del Milan, ma non è detto che questa simpatia possa tramutarsi in qualcosa di concreto da subito. Forte dell’esperienza biennale svolta su territorio inglese con la maglia dell’Arsenal, è probabile che Ceballos preferisca restare in Spagna anche dopo la chiusura con il Real. Nel frattempo, occhi puntati sull’atro madridista Marco Asensio.