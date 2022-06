Asllani è nerazzurro: il benvenuto UFFICIALE dell’Inter

Con una nota sul proprio sito web l’Inter offre la presentazione del profilo del nuovo centrocampista nerazzurro Asllani

Un nuovo inizio tutto da scrivere per Kristjan Asllani, ora ufficialmente un calciatore nerazzurro di provenienza dall’Empoli dietro alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Nella squadra della città toscana è propriamente esploso, ma le sue fondamenta professionali sono ben radicate nel sottosuolo della regione che lo ha accolto sin da quando aveva due anni.

Così tra un racconto e l’altro, l’ufficio stampa dell’Inter ha raccontato la cronistoria biografica del suo nuovo centrocampista. Classe 2002, di origine albanese, Asllani ha da sempre calcato i terreni di gioco con un pallone incollato ai piedi, quasi a dormirci assieme anche la notte. Sin dalle prime battute tra le file delle rappresentative giovanili per le quali ha avuto il piace di giocare, gli allenatori che si sono susseguiti nel tempo hanno trovato tutti un denominatore comune al suo stile di gioco. Il tocco sopraffino, di fatto, non è una caratteristica che accomuna tanti, soprattutto se a possedere questa caratteristica è un ambidestro puro. Si dice riuscisse a battere i calci d’angolo con entrambi i piedi, in base alla posizione.

All’Empoli deve molto, ma il futuro di Asllani si scrive Inter

All’età di 10 anni, Asllani entra a far parte della felice realtà dell’Empoli. Grazie ad essa ha l’opportunità di affinare le proprie qualità, fino all’esordio avvenuto in Serie A a gennaio 2021. Poi l’ultima stagione appena conclusa è stata quella che lo ha segnato particolarmente, per via di un rendimento eccezionale. Ora l’Inter è la sua casa e ci si aspettano grandi cose.