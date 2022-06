Lukaku Day, non solo entusiasmo: “Sono ancora offesa”

Nella giornata del grande ritorno all’Inter di Romelu Lukaku, i tifosi nerazzurri si scatenano sui social: c’è chi non ha dimenticato…

29 giugno 2022: una giornata da ricordare per Romelu Lukaku e per tutti i tifosi nerazzurri. Dopo la non indimenticabile – per usare un eufemismo – stagione al Chelsea, uno dei grandi protagonisti dello Scudetto dell’Inter 2020/21, è tornato a casa. A meno di un anno dal traumatico addio che si consumò in fretta e furia nella scorsa estate.

La rabbia dei tifosi nerazzurri – solo parzialmente mitigata dall’ormai celeberrima intervista di ‘scuse’ rilasciata a Sky alla fine del 2021– pare definitivamente smaltita: i supporters della Beneamata sognano già un altro tricolore che potrebbe arrivare grazie ai gol e alla leadership tecnica di Big Rom, uno dei grandi trascinatori della scudettata compagine guidata da Antonio Conte. Eppure, in mezzo a tanti tweet trionfalistici – alcuni dei quali delle vere e proprie dichiarazioni d’amore – c’è chi mostra ancora qualche risentimento…

Lukaku Day, tutte le reazioni dei tifosi nerazzurri

#LukakuDay

Non ci credevo

Sono ancora molto offesa

È il mio centravanti, quindi da oggi si tifa alla morte, come tutti quelli che indossano la mia maglia — Katia M. (@kapparella) June 29, 2022

#LukakuDay lo scorso anno abbandonò l’#inter per tornare a “casa”. Ieri è ritornato a “casa”!. Quante case ha Romelu? — nicopigna (@nicopigna1) June 29, 2022

Folla oceanica ad aspettare Big Rom all’aeroporto, alla faccia dei giornalai gobbi che ci raccontavano la barzelletta che noi lo consideravamo un traditore.

Dite così perchè vi cagate addosso all’idea che con lui torneremo ai vertici mondiali!#Lukaku #LukakuDay — Onestà Interista (@onestidal_1908) June 29, 2022