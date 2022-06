L’Inter sacrifica De Vrij per il colpo dalla Premier: doppia beffa Juve

L’Inter tra i difensori potrebbe rinunciare anche a De Vrij: scambio in Premier e beffa doppia per la Juventus

L’Inter è una delle squadre più chiacchierate sul mercato, soprattutto tra i club italiani. Sono tante le operazioni in ballo dei nerazzurri, Lukaku e Dybala su tutti.

L’Inter ha, intanto, quasi chiuso l’operazione Asllani dall’Empoli e monitora con grande attenzione Raoul Bellanova e Andrea Cambiaso per le corsie esterne. Intanto il dilemma cessioni incombe per la difesa. Alessandro Bastoni sembrava il primo indiziato a partire ma il suo agente ha fatto intendere di voler rimanere all’Inter. Situazione simile per Skriniar che, però, per età e contratto potrebbe essere più sacrificabile di Bastoni. Anche Stefan De Vrij, in scadenza a giugno 2023, potrebbe partire per lasciare posto a Bremer e i nerazzurri potrebbero sacrificare proprio l’olandese per arrivare ad un altro difensore e beffare sul tempo anche la Juventus.

Inter, De Vrij il sacrificato per arrivare a Gabriel

L’Inter potrebbe tentare di trattenere Skriniar, nonostante l’assalto del Paris Saint-Germain, e sacrificare il solo De Vrij. Il piano di Beppe Marotta sarebbe quello di proporre il centrale olandese all’Arsenal, per arrivare al brasiliano dei Gunners, Gabriel.

Il difensore centrale classe ’97 ha disputato una grande stagione in Premier League, realizzando anche 5 gol in 35 presenze, risultando uno dei migliori della squadra di Arteta. L’Inter offrirebbe all’Arsenal il cartellino di De Vrij che al momento ha un valore di circa 20 milioni e tenterebbe di convincere il club londinese a cedere Gabriel che vale circa 35-40 milioni di euro. Un giocatore che potrebbe non escludere il colpo Bremer ma potrebbe anche rappresentare il piano B e che manderebbe fuori gioco la Juventus che si era interessata a entrambi i difensori.