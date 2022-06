L’Inter chiede 90 milioni, il Liverpool offre lo scambio

Il Liverpool resta in pressing su Nicolò Barella: inglesi pronti a proporre uno scambio per abbassare le richieste dell’Inter

Non si ferma l’interesse del Liverpool per Nicolò Barella: i Reds vogliono strappare il centrocampista all’Inter che dal canto suo si oppone alla partenza dell’ex Cagliari, blindandolo.

Prosegue il pressing del Liverpool per strappare Nicolò Barella all’Inter. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, è rimasto stregato dal rendimento del centrocampista classe ’97 che vorrebbe a tutti i costi alle sue dipendenze.

Legato all’Inter da altri quattro anni di contratto, Nicolò Barella è uno dei punti fermi della squadra nerazzurra vicecampione d’Italia e – difficilmente – verrà lasciato andare. La richiesta del club meneghino, infatti, si aggira intorno ai novanta milioni di euro.

Calciomercato Inter, Liverpool propone scambio per Barella

Una richiesta ritenuta eccessiva, anche per le casse societarie del Liverpool. Ecco perché, come riportato da InterLive, il club inglese potrebbe proporre all’Inter uno scambio, inserendo nell’affare il cartellino di Naby Keita, centrocampista guineano reduce da quaranta presenze nella scorsa stagione. Un tentativo dei Reds per cercare di abbassare le pretese economiche dell’Inter che però non sembra affatto intenzionata ad accettare la proposta.