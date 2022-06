Lascia la Juve e diventa allenatore: l’annuncio è incredibile

Il calciomercato estivo continua a regalare sorprese: uno dei big di Allegri pronto a diventare un tecnico

Chiusa la stagione al di sotto delle aspettative, la Juventus vuole ripartire da tante novità per tornare competitiva in Serie A ed in Champions League l’anno prossimo. Diverse le operazioni in corso, su tutte quella che riporterà Paul Pogba a Torino dopo sei stagioni al Manchester United, ma non solo.

Una vera e propria bomba di mercato viene sganciata dall’Inghilterra e coinvolge uno dei profili che, ormai da tempo, non è prioritario per Massimiliano Allegri: il suo futuro, dunque, sarà già nel breve periodo quello di allenatore.

Juve, ecco l’addio: “Farà l’allenatore”

Il ‘Sun’ nell’edizione odierna riporta quello che, un pò a sorpresa, potrebbe essere il futuro di Gareth Bale e Aaron Ramsey. In scadenza rispettivamente nel 2022 con il Real Madrid e tra un anno con la Juventus, i due nazionali gallesi avrebbero in mente di appendere gli scarpini al chiodo per intraprendere una nuova carriera. Il direttore tecnico del Galles, David Adams, ha infatti rivelato: “Ho parlato recentemente con Gareth e Aaron e sono davvero ansiosi di prendere le license d’allenatore A e B in Galles. Si spera dopo la Coppa del Mondo”.

Adams ha continuato: “Sono estremamente orgogliosi del Galles e sono certo che busseranno alla mia porta per parlare con i calciatori, ottenere consigli e supporto”. Un annuncio che, dunque, apre all’addio di Ramsey che dopo la Coppa del Mondo potrebbe appendere gli scarpini al chiodo, con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale con la ‘Vecchia Signora’.

Ramsey e Bale potranno dunque ritrovarsi un pò più lontani dal rettangolo verde: il Galles e la vita da allenatore nel loro futuro.