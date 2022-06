Dice addio alla Juve e vola in Premier: prezzo stracciato

Un calciatore di proprietà della Juventus può dire addio durante l’estate al club bianconero, per andare in Premier a un prezzo stracciato

La Juventus è pronta a mettere in atto numerosi cambiamenti. In quel di Torino non si è abituati a non vincere alcun trofeo, perciò adesso l’obiettivo è invertire immediatamente la rotta, tornando competitivi ad altissimi livelli in Italia e in Europa.

Un piano ambizioso, che necessita di un aiuto importante dal calciomercato. Il direttore sportivo, Federico Cherubini, sta lavorando su diverse piste in questo senso. Una porta al profilo di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte. La ‘Vecchia Signora’ pare sia molto vicina all’acquisto del serbo, il che contribuisce ad allontanare ulteriormente Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha mai pienamente convinto. Anzi, spesso e volentieri è stato alquanto deludente a livello di prestazioni e i torinesi stanno cercando di piazzarlo.

Calciomercato Juventus, Rabiot in Premier: fissato il prezzo

La carriera dell’ex Paris Saint-Germain potrebbe proseguire in Premier League, in particolare Arsenal o Chelsea. La Juventus, dal canto suo, si accontenterebbe da un punto di vista economico, accettando di cedere il classe ’95 per una modica cifra di 10 milioni di euro, complice anche la scadenza del contratto fissata a giugno 2023. Rabiot, dunque, è sempre più lontano dalla permanenza alla Continassa.