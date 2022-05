L’Inter offre lo scambio più 20 milioni: rilancio da urlo

Le ultime voci sul mercato dell’Inter parlano di un’offerta di scambio più 20 milioni per un importante calciatore: controproposta super

L’Inter guarda avanti. Il finale di stagione si è rivelato assai amaro per il club nerazzurro, che si è visto togliere il titolo di campione d’Italia dai cugini milanisti. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno comunque portato a casa due trofei, entrambi battendo la Juventus in finale, ma ciò evidentemente non può bastare. L’annata ha evidenziato i limiti della rosa, che ha bisogno di più rinforzi.

In tal senso, la dirigenza è al lavoro in vista della sessione estiva di calciomercato. Dal 1 luglio comincerà ufficialmente la campagna acquisti, anche se diverse operazioni verranno chiuse prima. La ‘Benemata’, dal canto suo, ha diverse questioni di cui occuparsi. Ad esempio, a centrocampo ha già salutato Vecino e appare certa pure la partenza di Arturo Vidal. Oltre alla mediana, nei pensieri c’è il reparto difensivo. Stefan de Vrij è calato in quanto a rendimento negli scorsi mesi, mentre Alessandro Bastoni, se arrivasse una corposa proposta da 50-60 milioni di euro, potrebbe essere sacrificato per ridare ulteriore ossigeno alle casse societarie. Ecco che i lombardi si sono messi alla ricerca di un valido profilo sul fronte entrate da aggiungere alla propria retroguardia. Sappiamo che in cima alla lista c’è il nome di Gleison Bremer.

Calciomercato Inter, scambio più 20 milioni per Bremer: controproposta super

Il centrale brasiliano in forza al Torino ha letteralmente dominato la Serie A quest’anno, limitando, per usare un eufemismo, attaccanti di pregiata fattura come Vlahovic e Osimhen. Un vero e proprio muro, al quale mister Juric non ha praticamente mai rinunciato. L’Inter vorrebbe portarlo alla corte di Inzaghi, ormai non è più un segreto.

L’amministratore delegato Marotta, inoltre, avrebbe avanzato ai granata un’offerta di scambio. I nerazzurri sarebbero disposti ad inserire nell’operazione il cartellino di Pinamonti (in prestito secco all’Empoli fino a giugno) o quello di Dimarco, valutati entrambi sui 18-20 milioni di euro. Sul piatto anche una sostanziosa parte cash da 20 milioni. Il patron Cairo, però, non sarebbe disposto ad approfondire il discorso a queste condizioni. Anzi, pare abbia rilanciato arrivando a chiedere ben 50 milioni di euro senza contropartite. L’Inter dovrà continuare a cercare un punto d’incontro, altrimenti l’affare non andrà in porto.