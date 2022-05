Gnabry alla Juventus: super proposta del Bayern Monaco

Il calciomercato bianconero può vedere una clamorosa operazione di scambio durante l’estate: Gnabry può finire alla Juventus

Chiusa una stagione deludente dal punto di vista dei risultati, la Juventus è pronta a tuffarsi già all’anno che verrà. Cambierà tanto nella rosa di Massimiliano Allegri che ha intenzione di rilanciare, da subito, il progetto bianconero riportando la ‘Vecchia Signora’ ai vertici della Serie A ed in Europa.

Non accadrà più, una stagione senza alcun trofeo come non succedeva da 10 anni. Ed è per questo che nell’attuale sessione di calciomercato la Juventus può regalarsi non pochi colpi di assoluto spessore, per fare il salto di qualità. Il ritorno di Pogba non basta: rispunta Serge Gnabry per l’attacco della squadra torinese.

Mega offerta, scambio Bayern-Juve: non solo Gnabry

Il Bayern Monaco sembra aver quasi totalmente rinunciato a rinnovare il contratto di Serge Gnabry, in scadenza tra un anno. Ed ecco che la società bavarese potrebbe proporlo alla Juventus, in una suggestiva operazione di scambio. Il cartellino dell’esterno di Stoccarda, valutato intorno ai 60 milioni di euro, più un ricco conguaglio cash. L’obiettivo del Bayern? Sempre Federico Chiesa. Ormai da tempo ai box per infortunio, il figlio d’arte quando chiamato in causa ha inciso non poco con la maglia della Juventus.

Una proposta da 100 milioni complessivi (compreso, appunto, il cartellino del tedesco) potrebbe far vacillare la ‘Vecchia Signora’ in sede di mercato. Chiesa è considerato un pilastro per la Juventus del futuro, con Allegri che non vede l’ora di vedere l’esterno affiancato a Vlahovic: a certe cifre, però, andranno fatte le dovute riflessioni da parte della dirigenza bianconera.

In questa stagione Gnabry ha messo a segno 17 reti, con 10 assist in 45 presenze. Diverso lo score dell’ex Fiorentina che ha giocato solo 18 partite, con 4 gol e 4 assist: il suggestivo scambio resta all’orizzonte.