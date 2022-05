Addio UFFICIALE: cambia la prima panchina in Serie A

Decisione presa, cambia la prima panchina in Serie A in vista della prossima stagione: arriva il comunicato ufficiale del club

Cominciano i primi movimenti in vista della prossima stagione di Serie A. È già saltata la prima panchina: si separano le strade dell’Udinese e di Gabriele Cioffi. Il tecnico di Firenze, che ha chiuso la stagione al dodicesimo posto a quota 47 punti, non rinnoverà il contratto coi friulani in scadenza il 30 giugno 2022.

Oggi, a poche ore, dal roboante successo esterno contro la Salernitana all’Arechi, la società ha reso nota tale decisione tramite un comunicato ufficiale. “Udinese Calcio – si legge nell’annuncio – comunica che Gabriele Cioffi non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. La società è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione e l’allestimento di un nuovo staff tecnico adeguato a mantenere e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e la passione di sempre“.

Udinese, UFFICIALE: Cioffi non rinnova il contratto

Dunque Cioffi, inizialmente allenatore in seconda dei friuliani e poi subentrato a Luca Gotti lo scorso 8 dicembre, saluta i bianconeri e si appresta a cominciare a breve un’altra avventura. Parallelamente, l’Udinese è già alla ricerca di un valido sostituto con cui ripartire nel miglior modo possibile.