Il Napoli apre alla cessione: la big anticipa la Juventus

Il Napoli potrebbe sacrificare un’altro big oltre Insigne e la big sembra molto interessata: la Juventus rischia di essere bruciata sul tempo

Il Napoli è fuori dalla lotta scudetto, nonostante la vittoria schiacciante sul Sassuolo. La squadra di Spalletti ha condotto una stagione di altissimo livello ma nel momento decisivo è crollata perdendo punti importanti contro Milan, Fiorentina e non solo.

De Laurentiis è già proiettato al mercato estivo ma deve anche guardarsi le spalle dagli assalti ai suoi pezzi grossi. Il mercato del Napoli sarà turbolento, con la partenza di Insigne, destinazione Toronto e il futuro ancora incerto di Dries Mertens. Anche su Koulibaly ci sono grossi punti interrogativi ma il rischio è anche di un assalto delle big a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha messo a segno 6 gol e 4 assist fino a questo momento, dando qualità e fantasia al reparto. Ha vissuto momento altalenanti ma è quasi sempre stato scelto da Spalletti negli undici titolari.

Il Napoli apre alla cessione di Fabian: il PSG anticipa la Juventus

Il talento di Fabian Ruiz non è passato inosservato al Paris Saint-Germain che potrebbe pensare di fare un’offerta stuzzicante al Napoli. Il club partenopeo lo valuta circa 50 milioni di euro ma con il contratto in scadenza tra un anno, qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo in tempi brevi, aprirebbe alla cessione per non perderlo a costo zero nel 2023. Il PSG potrebbe affidare la panchina a Zinedine Zidane dalla prossima stagione e proprio Zizou vorrebbe Fabian Ruiz nel suo centrocampo.

Fabian Ruiz è da tempo nelle idee e nei pensieri dei dirigenti della Juventus che cercano un centrocampista di qualità ma allo stesso tempo che porti qualche gol durante la stagione. L’inserimento del PSG taglierebbe fuori i bianconeri che difficilmente potrebbero competere a livello economico con la super potenza parigina.