Conte fa la spesa in Serie A: può davvero lasciare l’Inter

Il Tottenham di Antonio Conte torna a guardare alla Serie A per il prossimo calciomercato estivo: scippo all’Inter dietro l’angolo

L’Inter ci crede. La vittoria sull’Udinese tiene vivo il sogno scudetto per la squadra di Simone Inzaghi che, contro l’Empoli, non può permettersi passi falsi per sperare nel 20esimo tricolore della storia nerazzurra. Un rush finale caratterizzato anche dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus tra poco più di una settimana. È il calciomercato, però, in vista della prossima estate, che rischia di complicare non poco i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Sulla strada dei nerazzurri potrebbe tornarvi Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham e a caccia di colpi di spessore per la prossima stagione. Proprio l’ex Commissario tecnico avrebbe in mente un vero e proprio scippo, alla sua ex squadra. L’indiscrezione, dall’Inghilterra, può far tremare Simone Inzaghi: ecco il gioiello nel mirino del Tottenham.

Inzaghi furioso: Conte lo porta al Tottenham

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Athletic’, il Tottenham di Antonio Conte avrebbe una priorità in particolare per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese in vista della prossima stagione. Occhi puntati sulla difesa, visto che il club londinese accoglierà certamente un nuovo centrale. Il quotidiano sottolinea come agli ‘Spurs’ piacciano due profili in particolare.

Il primo è il croato Josko Gvardiol, classe 2002 ed in forza al Lipsia. Attenzione, però, perchè sulla lista della spesa di Antonio Conte torna ad essere il gioiello dell’Inter Alessandro Bastoni. Il 23enne, che ha rinnovato il contratto un anno fa fino al 30 giugno 2024, è diventato in breve tempo uno dei pilastri della difesa nerazzurra ed è valutato non meno di 50-60 milioni di euro.

41 le presenze di Bastoni tra campionato e coppe con la maglia dell’Inter, con 1 rete e 3 assist vincenti.