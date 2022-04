Lazio-Milan 1-2, Tonali fa esplodere di gioia i rossoneri

Finisce con una vittoria in extremis il big-match all’Olimpico tra Lazio e Milan: Tonali decisivo nel finale

Il Milan continua a lottare per il sogno Scudetto. All’Olimpico di Roma finisce 1-2 per i rossoneri che riescono ad espugnarlo grazie alla rete decisivo di Sandro Tonali proprio nei minuti di recupero. Immobile regala il momentaneo 1-0 per i biancocelesti, poi arriva la rimonta con Giroud e Tonali. Ancora un sorpasso per il Milan in attesa del recupero dell’Inter contro il Bologna: duello a distanza tra i cugini. Un finale di campionato davvero entusiasmante con il Napoli sconfitto ad Empoli ed ormai fuori dalla lotta in ottica Scudetto.

Lazio-Milan 1-2, il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari (80′ Hysaj), Patric (80′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu (63′ Marusic); Milinkovic, Leiva (60′ Cataldi), Luis Alberto (60′ Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias (70′ Krunic), Brahim Diaz (67′ Rebic), Leao; Giroud (67′ Ibrahimovic). All.: Pioli

Reti: 5′ Immobile (L), 50′ Giroud (M), 92′ Tonali (M)

Ammoniti: Strakosha (L), Tomori (M), Cataldi (L), Kalulu (M)