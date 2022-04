Via da Madrid, può restare in Spagna: addio a Milan e Inter

Saranno le sue ultime settimane con la maglia del Real Madrid, poi arriverà il suo addio definitivo: beffa ad Inter e Milan

Vicinissimo in passato ad Inter e Milan, ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Spagna dopo l’addio al Real Madrid.

Come svelato da Marca il Real Betis sarebbe sulle tracce del centrocampista spagnolo, Isco, che conosce molto bene Manuel Pellegrini dai tempi del Malaga. Lo stesso club gli avrebbe già offerto un contratto biennale. Il Betis ha vinto la Coppa del Re superando il Valencia in finale ai calci di rigore.

Isco sceglierà il progetto più convincente per quanto riguarda il suo futuro: Inter e Milan l’hanno monitorato a lungo visto che il suo contratto con il Real Madrid è in scadenza nel prossimo giugno. Un progetto molto importante con Pellegrini che ha costruito nel corso dei mesi trovando ancora un successo decisivo.

Calciomercato, Fabian Ruiz per il post Isco

Come sostituto Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, pronto anche a tornare in Liga per mettersi in mostra conquistando di nuovo la fiducia del Ct delle Furie Rosse, Luis Enrique, che l’ha lasciato ormai fuori dagli ultimi convocati.