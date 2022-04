Il figlio d’arte all’Inter: lo scambio di Marotta manda ko la Juve

L’Inter è pronta a farsi avanti per il talento che, a giugno, può approdare alla corte di Inzaghi con lo scambio

La netta vittoria in casa contro la Roma non lascia spazio a dubbi: l’Inter ha tutta l’intenzione di riprendere da dove aveva lasciato poco più di un anno fa. Il 20esimo scudetto della storia nerazzurra si avvicina a grandi passi ed è per questo che Beppe Marotta è già al lavoro per la prossima stagione. Il calciomercato estivo vedrà con ogni probabilità diversi colpi approdare alla corte di Simone Inzaghi, altri invece saluteranno la Beneamata.

In tal senso, un’occasione di mercato per l’estate 2022 potrebbe arrivare dalla Francia. Nel mirino della dirigenza interista sarebbe finito un figlio d’arte che, anche in prospettiva, rappresenta il perfetto innesto per la mediana a disposizione del tecnico piacentino. Ecco il piano di Marotta per puntellare, attraverso lo scambio, il centrocampo dell’Inter.

Scambio possibile: dalla Ligue 1 all’Inter

Il nome che potrebbe tramutarsi in una pista decisamente concreta per l’estate è quello di Khèphren Thuram. Classe 2001, il figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus ha collezionato ben 36 presenze con la maglia del Nizza, con 3 gol e 3 assist vincenti all’attivo. Marotta avrebbe in mente un possibile scambio per Thuram, fratello minore di Marcus e valutato intorno ai 20 milioni.

Sul piatto, la dirigenza meneghina metterebbe il cartellino di Lucien Agoume, centrocampista in prestito al Brest. Se il club transalpino non dovesse riscattare il talento dell’Inter, allora Agoume finirebbe nell’affare per convincere il Nizza a salutare Thuram.

L’Inter può dunque superare tra le altre anche la Juventus, interessata al ragazzo, grazie all’inserimento di Agoume nella possibile trattativa di scambio.