La Juve brucia la concorrenza: Cherubini sa come prenderlo

La Juventus studia il modo per battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di un calciatore in Serie A: la strategia di Cherubini

La Juventus riflette anche sulle fasce in ottica acquisti. A sinistra, nella prossima sessione di calciomercato, verrà preso quasi certamente un nuovo elemento di spessore, con Alex Sandro che potrebbe salutare e Pellegrini che non dà sufficienti garanzie.

Per quanto riguarda la corsia di destra, invece, potrebbe sbarcare a Torino il futuro erede di Cuadrado. Il colombiano ha rinnovato da poco il contratto fino a giugno 2023, ma il prossimo 26 maggio compirà 34 anni. Nonostante sia ancora una pedina imprescindibile, c’è bisogno di guardare oltre. In questo senso, piace parecchio Nahuel Molina dell’Udinese.

Calciomercato Juventus, affare Molina: il piano di Cherubini per battere la concorrenza

La ‘Vecchia Signora’, insieme all’Atletico Madrid, è in prima fila davanti a Napoli e Fiorentina per assicurarsi le prestazioni dell’esterno argentino, sorpresa del nostro campionato. I friulani, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero già fissato il prezzo a 30 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, starebbe valutando l’inserimento di contropartite tecniche come Gatti, Fagioli e Ranocchia, ma senza perderne il controllo. La strategia in questione potrebbe funzionare.