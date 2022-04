Ten Hag se lo prende con lo scambio: la Juventus ora lo sa

Il Manchester United vuole accontentare Ten Hag e prova a chiudere per il top player: Juventus tagliata fuori

Il calciomercato estivo potrebbe riservarci dei colpi di scena inaspettati che potrebbero coinvolgere anche diversi club di Serie A.

La Juventus ha intenzione di chiudere almeno un grande colpo per riportare entusiasmo e tornare a competere per lo scudetto e non solo. La società si sta muovendo in vari reparti e a centrocampo ha diversi nomi nella lista dei desideri. Ovviamente non manca mai Paul Pogba che non rinnoverà con il Manchester United e potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile a costo zero per i bianconeri. Allo stesso tempo nelle ultime settimane ha preso forma l’ipotesi Frenkie De Jong.

Ten Hag anticipa la Juve per De Jong

Il centrocampista olandese è legato al Barcellona fino a giugno 2026 ma le sirene di mercato su di lui sono numerose. La Juventus sta pensando concretamente di affondare il colpo per De Jong ma, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Manchester United ha intenzione di rimpiazzare Pogba proprio con il top player blaugrana. Ten Hag sarà il nuovo allenatore dei Red Devils dalla prossima stagione e uno dei suoi desideri è proprio De Jong. Il Barcellona difficilmente accetterebbe una proposta inferiore agli 80 milioni di euro ma lo United ha intenzione di proporre uno scambio per abbassare i costi dell’ex Ajax.

I Red Devils sarebbero disposti a sacrificare Alex Telles e Marcus Rashford per arrivare a De Jong, due calciatori certamente non da buttare. Due pedine che allettano molto il Barcellona e che potrebbero far traballare Joan Laporte. La Juventus rischia di rimanere spiazzata dal piano di Ten Hag e dello United, perdendo di vista la possibilità di arrivare ad uno dei giocatori più ambiti in quel reparto.