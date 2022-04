L’offerta è quella giusta: colpo di scena e addio Milan

Il Milan potrebbe dover rinunciare a un importante obiettivo per potenziare la propria trequarti nel prossimo calciomercato: c’è l’offerta

L’obiettivo Scudetto non distoglie il Milan da temi legati al calciomercato. Maldini e Massara si sono già attivati da tempo per regalare a Stefano Pioli rinforzi importanti, in modo da alzare ulteriormente l’asticella nel prossimo futuro.

Si guarda, in particolare, alla trequarti, zona di campo in cui i rossoneri hanno mostrato evidenti difficoltà nell’ultimo periodo. Manca quella giusta e necessaria dose di fantasia, con Brahim Diaz che continua a sfornare prestazioni deludenti. Nella lista dei desideri permane il nome di Isco, il quale dal 1 luglio – a meno di sorprese – si separerà a parametro zero dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, scatta l’allarme per Isco: c’è l’offerta

I ‘Blancos’, infatti, hanno deciso di non puntare più sullo spagnolo e il rinnovo non è in programma. L’opzione in questione alletta particolarmente il ‘Diavolo’, sia per le qualità indiscutibile dell’ex Malaga che ovviamente per le favorevoli condizioni economiche. Stando a quanto riferisce ‘Marca’, però, il Betis avrebbe avanzato un’importante offerta al classe ’92, che lo renderebbe tra i 3 elementi più pagati della rosa (stipendio attuale 7 milioni netti) con due anni di contratto garantiti. Per il Milan, dunque, il possibile affare si fa più in salita.