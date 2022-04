Colpo a zero, torna a ‘casa’: Juve e Milan beffate

Uno degli obiettivi di mercato di Juve e Milan potrebbe tornare al club che lo ha lanciato in Europa: i contatti sono stati avviati

A volte ritornano. Dopo anni di gloriosa militanza nei maggiori top club europei – e dopo aver vinto tutto, ma proprio tutto, quello che c’era da vincere – uno dei giocatori più talentuosi degli ultimi 15 anni potrebbe far ritorno a casa. O per lo meno nella dimora europea che, ormai oltre 12 anni fa, lo ha lanciato nel calcio che conta.

Il sudamericano, che si libera a zero il prossimo 30 giugno, è ambìto da Juventus e Milan: il potere del ‘cuore’ però, potrebbe lasciare le due società italiane con un palmo di naso. I contatti con l’entourage dell’esterno sarebbero già iniziati: il Benfica sogna il grande colpo romantico che incendierebbe la passione dei suoi tifosi.

Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, ha lanciato l’indiscrezione: il club lusitano avrebbe iniziaro a sondare il terreno per riportare Angel di Maria all’Estadio da Luz.

