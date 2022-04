Matic se ne va, il messaggio di Mou

Dopo 5 stagioni nelle fila dei Red Devils, Nemanja Matic, che aveva un alro anno di contratto, ha annunciato il suo addio al club

Se ne parlava da diversi mesi, ed oggi è arrivata l’ufficialità direttamente per bocca del protagonista: Nemanja Matic lascerà il Manchester United al termine della stagione in corso. Lo ha confermato lo stesso calciatore serbo attraverso il suo profilo Instagram.

Con 26 presenze totali, ma un minutaggio inferiore ai 1300 minuti nell’arco di tutto l’anno, il centrocampista aveva già manifestato l’intenzione di cambiare aria. Con un anno di anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo coi Red Devils, l’ex Chelsea ha salutato il glorioso club britannico. Tra i primi che si sono affrettati a salutare il giocatore rispondendo allo status messo sul profilo Instagram è spuntato José Mourinho, che ha avuto lo slavo tra le sue fila nella comune esperienza sia nei Blues che al Manchester United.

Matic saluta lo United: l’omaggio di José Mourinho

“Orgoglioso di essere parte della tua storia“, ha scritto lo Special One in risposta allo status Instagram che Matic ha utilizzato per sare l’addio ai Red Devils.

“Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione al Manchester United. Ho informato la dirigenza, l’allenatore e i giocatori della mia scelta. È stato un grande onore e un privilegio giocare per questo grande club. Un grande ringraziamento ai tifosi per il loro incrollabile supporto. Darò tutto me stesso da qui fino al termine di questa stagione per aiutare i miei compagni di squadre a finire nella miglior posizione possibile“, ha scritto il serbo.