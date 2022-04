Juventus, annuncio in diretta sul colpo in Serie A: decisione improvvisa

La Juventus pianifica i colpi per la prossima sessione di calciomercato estiva, ma potrebbe arrivare il dietrofront per il grande obiettivo

Una stagione sicuramente negativa per la Juventus, che in campionato sta lottando per blindare il quarto posto, mentre in Champions League per la terza volta consecutiva è stata eliminata agli ottavi di finale. Nel frattempo rimane solo la Coppa Italia per conquistare un trofeo.

Così la società bianconera vuole tornare grande subito e per farlo ci sarà bisogno di innesti importanti per la prossima stagione. Nella lista della Juventus ci sono diversi obiettivi importanti, tra cui Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che ormai è un top player del nostro campionato. Attenzione però a un dietrofront improvviso che potrebbe cambiare tutto.

Juventus, dietrofront Milinkovic-Savic: potrebbe non partire

Tra i giocatori che probabilmente infiammeranno il calciomercato estivo c’è sicuramente il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio sta disputando l’ennesima ottima stagione, portando i top club europei a puntare il mirino su di lui. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus, che necessita di colpi importanti per rinforzare il proprio centrocampo.

Sull’addio del centrocampista serbo alla squadra capitolina però sembrerebbe esserci qualche dubbio. Infatti l’allenatore e opinionista, Fernando Orsi, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha affermato: “Adesso tutti dicono che Milinkovic-Savic andrà via a fine stagione, ma io non ne sono tanto convinto”. Dunque potrebbe esserci un dietrofront importante del giocatore e della Lazio sulla partenza di Milinkovic-Savic in estate, che spiazzerebbe la Juventus e tutte le contendenti.