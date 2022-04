L’Inter e Raiola spiazzano tutti: scambio folle con Leonardo

Il calciomercato estivo dell’Inter prende già forma grazie a Mino Raiola: via allo scambio pazzesco con il PSG

La vittoria sullo Spezia avvicina di uno stop l’Inter al 20esimo tricolore della storia nerazzurra. Numeri alla mano, in caso di vittoria nel recupero di campionato contro il Bologna, la ‘Beneamata’ potrebbe vedere una strada in discesa verso lo scudetto 2021/22, desiderio massimo anche di Milan e Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, i piani per la prossima stagione sono già in cantiere: Marotta e Ausilio avrebbero programmato un possibile scambio con il PSG con la regia di Mino Raiola.

L’idea dell’Inter sarebbe quella di bussare alla porta del PSG, con un possibile clamoroso scambio da pianificare al tavolo delle trattative con Leonardo e Mino Raiola. Sul piatto il cartellino di Stefan de Vrij, lontano dal rinnovo ed in scadenza nel 2023 con l’Inter. Una valutazione di 25 milioni quella che la società meneghina fa dell’olandese: sia i nerazzurri che Raiola, dunque, possono spingere l’ex Lazio verso l’addio, in quel di Parigi per un big di Pochettino.

de Vrij al PSG: lo scambio è da urlo

L’idea dei campioni d’Italia sarebbe quella di provare a puntare un profilo che piace da tempo all’Inter ma anche e soprattutto alla Juventus: l’ex romanista Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è, come de Vrij, in scadenza tra un anno e la valutazione del classe ’94 coincide con quella del difensore interista.

Uno scambio che regalerebbe ad Inzaghi il tanto desiderato vice Brozovic per il prossimo anno, chiudendo la questione de Vrij che rischia di partire a zero il prossimo anno.

Paredes, in questa stagione con il PSG, ha accumulato 22 presenze, 1 rete e 2 assist vincenti all’attivo.