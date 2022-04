Secco no per Lukaku e rilancio da urlo: chiesto lo scambio all’Inter

Le ultime voci di calciomercato parlano di un no da parte del Chelsea alla proposta dell’Inter per Lukaku: super rilancio, chiesto lo scambio

Stavolta l’Inter ha vinto, ma continua a non convincere. La ‘Beneamata’ è riuscita a strappare i punti alla Juventus nel sentitissimo Derby d’Italia (spezzando la maledizione Allianz Stadium dopo diversi anni peraltro), nonostante ciò la prestazione della squadra di Inzaghi è stata parecchio al di sotto delle aspettative.

Manca sempre quella brillantezza messa in mostra nell’ultimo periodo del girone d’andata. I lombardi, infatti, appaiono ancora sotto tono e la cosa preoccupa non poco in ottica lotta scudetto. Urge intervenire sul calciomercato, senza ignorare ovviamente le difficoltà economiche con cui i lombardi convivono. Al contrario di quanto dichiarato più volte da Marotta, la dirigenza studia possibili nel reparto offensivo. Sappiamo dell’interesse nei confronti di Paulo Dybala, che saluterà la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero dal 1 luglio. L’AD si sta muovendo sotto traccia per capire se sarà realizzabile l’approdo della Joya ad Appiano Gentile. I pensieri, poi, vanno al ruolo di centravanti. Edin Dzeko è giunto alla tenera età di 36 anni lo scorso 17 marzo e non può più dare grande affidabilità a livello fisico, a ciò va aggiunto che l’Inter ad oggi non dispone di un vero e proprio bomber. Da qui le voci su un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, proposta per Lukaku: il Chelsea rilancia con Lautaro

Il ritorno del centravanti belga al Chelsea si è rivelato alquanto deludente. Lukaku non è felice e presumibilmente lascerà i ‘Blues’ in estate, in attesa di conoscere gli sviluppi sulla vendita del club londinese. Il classe ’93 ha confessato pubblicamente di essersi pentito di aver lasciato l’Inter e che tornerebbe volentieri a Milano.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, lo riprenderebbe, ma ovviamente soltanto in prestito (ad agosto il Chelsea pagò 113 milioni il cartellino) e con una netta riduzione dell’ingaggio da 12,5 milioni di euro. Gli inglese, però, direbbero no ad una richiesta di trasferimento a titolo temporaneo. E non è tutto: potrebbero rilanciare con una provocazione all’Inter, chiedendo uno scambio con Lautaro Martinez, che i nerazzurri valutano almeno 80 milioni di euro. Lo scenario comunque difficilmente si concretizzerebbe.