La Juve espugna l’Olimpico e batte la Lazio 0-2: doppio Bonucci

La Juventus espugna l’Olimpico e conquista altri tre punti contro la Lazio di Maurizio Sarri: decide una doppietta di Bonucci su rigore

È stato un match ricco di emozioni quello tra Lazio e Juventus allo Stadio Olimpico. A spuntarla sono i bianconeri, che confermano di essere in netta ripresa dopo il periodo negativo attraversato di recente battendo 0-2 gli uomini di Maurizio Sarri.

La gara è stata decisa da due rigori, entrambi siglati da un glaciale Bonucci in assenza di Dybala. al 23′ del primo tempo, Cataldi interviene scomposto in scivolata in area su Morata. L’arbitro non fischia inizialmente, ma poi decide di andare a rivedere l’episodio e assegna il penalty alla ‘Vecchia Signora’, trasformato egregiamente. Verso il finale di gara, Chiesa salta in area Reina e Lazzari e poco dopo l’estremo difensore lo stende in scivolata regalando un altro tiro dal dischetto. Bonucci anche stavolta non sbaglia e spiazza l’estremo difensore spagnolo. Allegri riparte alla grande dopo la sosta e raggiunte la Lazio in classifica a quota 21 punti.

Lazio-Juventus 0-2, tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

Lazio-Juventus 0-2: 23′ e 83′ rig. Bonucci (J)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 32, Milan 32, Inter 25, Atalanta* 25, Lazio* 21, Juventus* 21, Roma 19, Fiorentina 18, Bologna 18, Hellas Verona 16, Empoli 16, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese 14, Venezia 12, Spezia* 11, Genoa 9, Sampdoria 9, Salernitana 7, Cagliari 6.

*Una partita in più