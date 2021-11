Calciomercato, lo vuole Cristiano Ronaldo: addio Juve

La Juventus potrebbe registrare un inatteso duello per la stella: Cristiano Ronaldo ‘ostacola’ il suo ex club

Il match contro la Lazio all’orizzonte per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La Juventus non può più fermarsi se vuole sperare di rientrare nel giro delle prime della classe, con la Serie A che sta vedendo Milan e Napoli a +14 sulla ‘Vecchia Signora’. Dal campo al calciomercato, dall’Inghilterra non arrivano buone notizie per uno dei nomi che, negli ultimi mesi, è stato accostato con grande costanza ai colori bianconeri.

Sullo sfondo c’è Cristiano Ronaldo ed il suo Manchester United che, l’anno prossimo, possono firmare una clamorosa beffa alla squadra di Allegri. Secondo quanto riportato dall’inglese ‘The Indipendent’, infatti, i ‘Red Devils’ sarebbe fortemente intenzionato a fare sul serio per uno dei gioielli di casa Barcellona, da tempo seguito dalla Juventus.

Juventus ko, la stella volta da Cristiano Ronaldo

Si tratta di Frenkie de Jong, centrocampista che con Koeman prima e Xavi adesso, non si è ancora integrato al meglio nel calcio spagnolo. L’ex gioiello dell’Ajax, nonostante un contratto in scadenza nel 2026 ed una valutazione monstre di circa 90 milioni di euro, potrebbe salutare dopo due stagioni in Catalogna.

Ma non per trasferirsi alla Juventus: il Manchester United, che perderà Pogba a zero a fine anno, avrebbe intenzione di puntare sull’olandese per rimpiazzare l’ex juventino.

Sono 13 le presenze accumulate dall’olandese, con 2 assist e 1113′ in campo con i blaugrana.